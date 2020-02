Roma-Lecce: le probabili formazioni dei quotidiani. Conferma per Perez, torna titolare Mkhitaryan

La Roma, dopo il successo in Europa League contro il Gent, deve tornare a vincere anche in campionato. Questa sera all’Olimpico arriva il Lecce di Liverani. Paulo Fonseca si affida al 4-2-3-1: nella linea difensiva le certezze di giornata sono Bruno Peres e Smalling, mentre Kolarov e Fazio sono favoriti rispetto a Spinazzola e Mancini. In mediana spazio alla coppia Cristante-Veretout. In attacco Dzeko non si tocca, alle sue spalle sulla trequarti agiranno Pellegrini, Carles Perez, confermato dopo il gol di giovedì, e Mkhitaryan.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Smalling, Fazio, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

