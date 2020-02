Roma-Lecce, le pagelle dei quotidiani: muro Smalling, Mkhitaryan e Dzeko sono la luce. Flop Pellegrini

La Roma ritrova gol, vittoria e coraggio. Contro il Lecce finisce 4-0 e la scena se la prendono Mkhitaryan e Dzeko, autori entrambi di un gol e un assist. Voti altissimi per loro (7,5 e 8 da tutti) ma promossi tutti i giallorossi: benissimo Smalling in difesa così come Veretout in mezzo al campo. Under fa vedere segnali positivi, Carles Perez è linfa anche se entra nel secondo tempo. Unica nota negativa è Lorenzo Pellegrini, bocciato dopo un primo tempo zeppo di errori (due sottoporta). A Fonseca il compito di recuperarlo fisicamente e mentalmente.

Ecco tutte le pagelle dei quotidiani.

LEGGO (a cura di F. Balzani)

Pau Lopez 6; Peres 6, Mancini 6, Smalling 7, Kolarov 7; Cristante 6, Veretout 6,5; Under 6,5 (16’ st Perez 6,5) Pellegrini 5,5 (1’ st Kluivert 6,5), Mkhitaryan 7,5; Dzeko 7,5 (37’ st Kalinic n.g.). All.: Fonseca 7.

IL MESSAGGERO (a cura di A. Angeloni)

Pau Lopez 6; Peres 6, Mancini 6, Smalling 7, Kolarov 6,5; Cristante 6, Veretout 6,5; Under 7 (16’ st Perez 6,5) Pellegrini 5 (1’ st Kluivert 6,5), Mkhitaryan 7,5; Dzeko 8 (37’ st Kalinic n.g.). All.: Fonseca 6,5.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di M. Cecchini)

Pau Lopez 6; Peres 6, Mancini 6, Smalling 7, Kolarov 7; Cristante 6, Veretout 7; Under 6,5 (16’ st Perez 6,5) Pellegrini 5,5 (1’ st Kluivert 6), Mkhitaryan 7,5; Dzeko 7,5 (37’ st Kalinic n.g.). All.: Fonseca 7.

CORRIERE DELLA SERA (a cura di L. Valdiserri)

Pau Lopez 6; Peres 6, Mancini 6, Smalling 7, Kolarov 6,5; Cristante 6, Veretout 6,5; Under 6,5 (16’ st Perez 6,5) Pellegrini 5 (1’ st Kluivert 6), Mkhitaryan 7,5; Dzeko 7 (37’ st Kalinic n.g.). All.: Fonseca 7.

LA REPUBBLICA (a cura di M. Pinci)

Pau Lopez 6; Peres 5,5, Mancini 6, Smalling 7, Kolarov 6,5; Cristante 6, Veretout 6; Under 7 (16’ st Perez 6,5) Pellegrini 5,5 (1’ st Kluivert 6), Mkhitaryan 7,5; Dzeko 7 (37’ st Kalinic n.g.). All.: Fonseca 6,5.

IL TEMPO (a cura di A. Austini)

Pau Lopez 6; Peres 6, Mancini 6, Smalling 7, Kolarov 7; Cristante 6,5, Veretout 6,5; Under 7 (16’ st Perez 6,5) Pellegrini 6 (1’ st Kluivert 6,5), Mkhitaryan 7; Dzeko 7 (37’ st Kalinic n.g.). All.: Fonseca 7.

CORRIERE DELLO SPORT (a cura di R. Maida)

Pau Lopez 6,5; Peres 6, Mancini 6,5, Smalling 7, Kolarov 7; Cristante 6,5, Veretout 6; Under 7 (16’ st Perez 6,5) Pellegrini 6 (1’ st Kluivert 6), Mkhitaryan 7,5; Dzeko 7 (37’ st Kalinic n.g.). All.: Fonseca 7.