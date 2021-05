Roma-Lazio, le probabili formazioni dei quotidiani: Dzeko titolare, c’è Villar

Il bosniaco dal 1' con Mayoral in panchina, mentre il centrocampista rientra al posto di Darboe. Fuzato favorito su Mirante

L'ultima chance per Fonseca di vincere contro una big in questo campionato è rappresentata dal derby in programma stasera alle 20.45. Il tecnico portoghese vuole lasciare la Roma con un regalo d'addio e la gara contro la Lazio è un'occasione da sfruttare per concludere la stagione in maniera leggermente migliore. Il tecnico ha già annunciato che si affiderà alla difesa a quattro: tra i pali ci sarà Fuzato, davanti a lui Karsdorp, Mancini, Ibanez e Bruno Peres comporranno la linea difensiva. Villar-Cristante sarà il tandem in mediana, con El Shaarawy, Pellegrini e Mkhitaryan sulla trequarti, a sostegno dell'unica punta Dzeko, favorito su Mayoral. Verso la panchina Mirante e Darboe, rispettivamente in ballottaggio con Fuzato e Villar.