Roma-Lazio, le probabili formazioni dei quotidiani: dubbio Zaniolo dal 1′

Mourinho ha tutti a disposizione, le scelte che farà quindi saranno solo ed esclusivamente in chiave tattica

Roma e Lazio sono pronte a sfidarsi questo pomeriggio alle 18 all’Olimpico. Mourinho che ha giocato giovedì una partita complicata contro il Vitesse in Conference League, ha avuto poco tempo per preparare la sfida. Pochi dubbi: in difesa davanti a Rui Patricio, quasi sicuramente, Mancini, Smalling e Kumbulla. A centrocampo, Mkhitaryan in coppia con Cristante, possibile chance anche Sergio Oliveira. Sulle fasce un altro possibile dubbio è tra il giovane Zalewski o El Shaarawy, partenza da titolare per Karsdorp. In attacco Pellegrini, recuperato ieri, in aiuto della coppia Zaniolo-Abraham, anche se per qualcuno Nicolò potrebbe non partire titolare dal 1'.