Roma-Lazio, le probabili formazioni dei quotidiani: c’è Santon, Florenzi gioca davanti?

C’è solo un dubbio nella testa di Fonseca per la formazione anti-Lazio nel derby. Florenzi o Under in attacco? Sì, perché il capitano sicuramente non giocherà terzino, dove invece ci sarà Santon per garantire più fisicità e copertura. Mancini-Smalling confermati al centro con Kolarov a sinistra. In mezzo al campo Cristante e Veretout, con Pellegrini e Dzeko sicuri del posto. Se dovesse giocare Under (con Florenzi in panchina), Kluivert partirebbe dalla consueta posizione di sinistra. Se invece Fonseca dovesse scegliere il capitano, l’olandese verrebbe dirottato a destra per permettere a Florenzi di aiutare Kolarov sulla fascia di Lazzari.

Ecco le probabili formazioni dei quotidiani.

IL MESSAGGERO

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Kluivert, Pellegrini, Florenzi; Dzeko.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Kluivert, Pellegrini, Florenzi; Dzeko.

LA REPUBBLICA

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

CORRIERE DELLA SERA

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

IL TEMPO

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

CORRIERE DELLO SPORT

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Under, Pellegrini, Florenzi; Dzeko

LA STAMPA

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

TUTTOSPORT

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Kluivert, Pellegrini, Florenzi; Dzeko.