Roma-Juventus, le probabili formazioni dei quotidiani: si va verso la difesa a tre con Cetin

La Roma torna in campo dopo la batosta contro il Torino, che ha sicuramente lasciato molta amarezza sia nei giocatori che soprattutto in Paulo Fonseca. Stasera i giallorossi dovranno riscattarsi, contro una Juventus ingolosita dal pareggio dell’Inter che può proclamarla campione d’inverno. Per il tecnico portoghese la novità potrebbe essere la difesa a tre, soluzione decisamente da prendere in considerazione come ha fatto capire lui stesso ieri in conferenza. In questo caso andrebbe in caso Cetin, visto che Fazio è out e Jesus non è praticamente considerato. Rientra Spinazzola a destra, ma Florenzi dovrebbe restare titolare mentre Cristante è convocato, ma chiaramente non può scendere in campo dall’inizio. In avanti Zaniolo e Pellegrini faranno da spalla a Dzeko. L’alternativa è restare con il 4-2-3-1 inserendo Perotti sulla sinistra. Ecco le probabili formazioni dei quotidiani in edicola oggi:

IL MESSAGGERO (3-4-2-1)

Pau Lopez; Cetin, Mancini, Smalling; Florenzi, Diawara, Veretout, Kolarov; Zaniolo, Pellegrini; Dzeko

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1)

Pau Lopez; Cetin, Mancini, Smalling; Florenzi, Diawara, Veretout, Kolarov; Zaniolo, Pellegrini; Dzeko

IL CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1)

Pau Lopez; Cetin, Mancini, Smalling; Florenzi, Diawara, Veretout, Kolarov; Zaniolo, Pellegrini; Dzeko

IL CORRIERE DELLA SERA (3-4-2-1)

Pau Lopez; Cetin, Mancini, Smalling; Florenzi, Diawara, Veretout, Kolarov; Zaniolo, Pellegrini; Dzeko

LA REPUBBLICA (4-2-3-1)

Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling; Kolarov, Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko

TUTTOSPORT (3-4-1-2)

Pau Lopez; Cetin, Mancini, Smalling; Florenzi, Diawara, Veretout, Kolarov; Pellegrini; Zaniolo, Dzeko

IL TEMPO (4-2-3-1)

Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko