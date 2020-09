Roma-Juventus, le probabili formazioni dei quotidiani: Pellegrini in mediana, c’è Dzeko

Stasera la Roma affronta la Juventus allo Stadio Olimpico nel debutto stagionale in casa. I giallorossi, in attesa dell’esito del ricorso per lo 0-3 col Verona, devono ancora trovare i primi punti del 2020/21. Ieri, in conferenza stampa, Paulo Fonseca ha già snocciolato tutta la formazione che scenderà in campo contro la squadra di Andrea Pirlo. Il portoghese ha già risolto tutti i dubbi, come quello sulla posizione di Pellegrini – che agirà accanto a Cristante in mediana -, sull’esordio di Kumbulla (che ci sarà), la presenza di Dzeko e l’esterno destro che sarà Santon.

IL MESSAGGERO (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko.

