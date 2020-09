Roma-Juventus, le pagelle dei quotidiani: Dzeko, che errori. Ok Kumbulla, Fonseca da 6

La Roma si rialza, ma non basta. Dzeko e compagni giocano un’ottima partita per un’ora, poi sul più bello si spengono: Rabiot viene espulso ma i giallorossi non chiudono la gara e anzi si fanno rimontare da Ronaldo. Positivo l’esordio di Kumbulla, il migliore in campo però è sicuramente Jordan Veretout. Ottimo anche Spinazzola, bene i due trequartisti Pedro e Mkhitaryan. Dzeko era il grande atteso: ha giocato tanto per la squadra, ma ha sprecato un paio di occasioni clamorose. Una in particolare davanti a Szczesny con la porta spalancata. Un doppio errore che gli costa qualche insufficienza. Fonseca prepara benissimo la partita, ma i cambi (pochi) non hanno effetto.

Ecco tutte le pagelle dei quotidiani.

IL MESSAGGERO (a cura di A. Angeloni)

Mirante 6; Mancini 5, Ibanez 5,5, Kumbulla 6; Santon 6,5 (23’ st Peres 5,5), Pellegrini 6,5 (27’ st Diawara n.g.), Veretout 8, Spinazzola 7; Pedro 6, Mkhitaryan 6,5; Dzeko 6. All.: Fonseca 6,5

LA GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di F. Licari)

Mirante 6; Mancini 6, Ibanez 6,5, Kumbulla 6,5; Santon 6 (23’ st Peres 5,5), Pellegrini 5 (27’ st Diawara 5,5), Veretout 7,5, Spinazzola 6,5; Mkhitaryan 6,5, Pedro 6,5; Dzeko 6. All.: Fonseca 6,5.

LA REPUBBLICA (a cura di M. Pinci)

Mirante 6; Mancini 5,5, Ibanez 6,5, Kumbulla 6; Santon 5 (23’ st Peres 4,5), Pellegrini 6 (27’ st Diawara n.g.), Veretout 8, Spinazzola 6,5; Mkhitaryan 6,5, Pedro 6; Dzeko 5. All.: Fonseca 6.

CORRIERE DELLA SERA (a cura di P. Tomaselli)

Mirante 6; Mancini 5, Ibanez 6,5, Kumbulla 6; Santon 6 (23’ st Peres 4,5), Pellegrini 6 (27’ st Diawara 5), Veretout 7, Spinazzola 6,5; Mkhitaryan 6, Pedro 6; Dzeko 5. All.: Fonseca 6.

LEGGO (a cura di F. Balzani)

Mirante 6; Mancini 5, Ibanez 6, Kumbulla 6,5; Santon 6 (23’ st Peres 5), Pellegrini 6 (27’ st Diawara n.g.), Veretout 8, Spinazzola 7,5; Pedro 6,5, Mkhitaryan 7; Dzeko 5,5. All.: Fonseca 6

IL TEMPO (a cura di A. Austini)

Mirante 6; Mancini 6, Ibanez 6,5, Kumbulla 6; Santon 6 (23’ st Peres 5,5), Pellegrini 6 (27’ st Diawara 6), Veretout 8, Spinazzola 7; Mkhitaryan 6, Pedro 6; Dzeko 5. All.: Fonseca 6.