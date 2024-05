Roma-Juve, le pagelle dei quotidiani: Svilar e Lukaku decisivi. Abraham, errore pesante

La Roma non va oltre il pareggio con la Juventus, ma lasciando segnali e sensazioni e incoraggianti alla fine di una settimana molto complicata visto il ko pesante col Bayer di giovedì. De Rossi può sorridere per la prestazione ad esempio di Baldanzi e Cristante, stanco ma assolutamente in partita così come Angelino, Lukaku, Svilar e Ndicka. Non benissimo invece Kristensen e Llorente, peggiori in campo.