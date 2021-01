Roma-Inter, le probabili formazioni dei quotidiani: rientrano Dzeko e Veretout, c’è Spinazzola

Una partita che vale una fetta importante di stagione. La Roma di Fonseca è attesa alle 12 e 30 ad un vero e proprio esame: all’Olimpico arriva la corazzata Inter e per i giallorossi l’obiettivo è il salto di qualità. Il tecnico portoghese, dopo il proficuo turnover di Crotone che ha permesso a tanti big di riposare, rispolvera il suo undici titolare tipo, al netto delle pesanti assenze di Pedro e Mirante. Tra i pali ci sarà ancora Pau Lopez; la retroguardia a tre è ormai consegnata a Mancini, Smalling e Ibanez. A destra c’è ancora Karsdorp, mentre sulla sinistra rientra Spinazzola dopo l’infortunio. In mezzo al campo certo di una maglia Veretout, con Villar al momento davanti a Cristante per affiancare il francese. In avanti, a supporto di capitan Dzeko, spazio al duo Pellegrini–Mkhitaryan.

Roma-Inter: le probabili formazioni dei quotidiani

Il Messaggero

(3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

La Gazzetta dello Sport

(3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Il Corriere della Sera

(3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.