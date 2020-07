Roma-Inter, le probabili formazioni dei quotidiani: out Smalling, in mezzo Cristante e non Diawara

La Roma contro l’Inter cerca la quarta vittoria consecutiva e un successo contro una big che le è mancato in questo campionato. Fonseca ha ammesso di voler cambiare poco nella formazione e così fa: Smalling si è allenato in gruppo ma resta fuori, in campo la stessa difesa a tre vista con il Verona con Mancini, Ibanez e Kolarov. Peres e Spinazzola sono gli esterni ancora una volta, una novità può arrivare in mezzo dove Cristante insidia Diawara accanto all’inamovibile Veretout. Pellegrini-Mkhitaryan alle spalle di Dzeko.

Ecco le formazioni dei quotidiani.

IL MESSAGGERO

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Peres, Cristante, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

