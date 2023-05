Roma-Inter, le probabili formazioni dei quotidiani: Cristante in difesa. C’è Bove

La Roma scende in campo contro l'Inter con una formazione sempre più rimaneggiata e sostanzialmente obbligata. Con nove indisponibili, ma con Belotti e Dybala che potrebbero trovare qualche minuto, José Mourinho sfida di nuovo il suo passato per quello che è probabilmente l'ultimo treno per la Champions League. Difesa in emergenza, Cristante agirà da titolare al centro della retroguardia con Mancini e Ibanez. A centrocampo ancora Bove, stavolta in coppia con Matic mentre Zalewski e il rientrante Spinazzola presidieranno le fasce. Pellegrini si dividerà tra il ruolo di centrocampista e quello di trequartista, con Solbakken e Abraham i due attaccanti.