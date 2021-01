Roma-Inter, le pagelle dei quotidiani: Spinazzola col freno a mano, prova di maturità per Villar

Non un risultato da incorniciare, ma una buona reazione che ha permesso alla Roma di conquistare un punto contro una delle favorite al titolo. L’Inter rimonta nel secondo tempo a causa di un blackout che poteva costare caro, poi ci pensa Mancini a rimettere il match in pari. I giallorossi si salvano anche grazie a una grande prestazione di Pau Lopez, che salva il risultato in almeno due occasioni. A centrocampo ancora una volta positivo Villar, mentre il ritorno di Spinazzola non è stato quello che ci si aspettava. Mkhitaryan e Pellegrini confezionano il primo gol, Dzeko non si vede.

Roma-Inter: le pagelle dei quotidiani

LEGGO (a cura di F. Balzani)

Pau Lopez 7; Mancini 7, Smalling 6,5, Ibanez 6; Karsdorp 6, Villar 7, Veretout 6 (34’ Cristante 6,5), Spinazzola 5 (28’ st Bruno Peres 6); Pellegrini 7, Mkhitaryan 7; Dzeko 6 (43’ st Borja Mayoral n.g.). All. Fonseca 6

IL TEMPO (a cura di A. Austini)

Pau Lopez 7,5; Mancini 7, Smalling 7, Ibanez 6,5; Karsdorp 6, Villar 7, Veretout 6,5 (34’ Cristante 6), Spinazzola 5 (28’ st Bruno Peres 6,5); Pellegrini 7, Mkhitaryan 6,5; Dzeko 5,5 (43’ st Borja Mayoral n.g.). All. Fonseca 6

LA REPUBBLICA (a cura di M. Pinci e F. Vanni)

Pau Lopez 7; Mancini 6,5, Smalling 7, Ibanez 5,5; Karsdorp 5,5, Villar 6,5, Veretout 6 (34’ Cristante 6,5), Spinazzola 4,5 (28’ st Bruno Peres 6); Pellegrini 7, Mkhitaryan 6; Dzeko 5 (43’ st Borja Mayoral n.g.). All. Fonseca 6

LA GAZZETTA DELLO SPORT (L. Garlando)

Pau Lopez 7; Mancini 7, Smalling 6, Ibanez 5,5; Karsdorp 5,5, Villar 7, Veretout 6,5 (34’ Cristante 6,5), Spinazzola 5 (28’ st Bruno Peres 6); Pellegrini 7, Mkhitaryan 7; Dzeko 5,5 (43’ st Borja Mayoral n.g.). All. Fonseca 6

IL MESSAGGERO (A. Angeloni)

Pau Lopez 7; Mancini 7,5, Smalling 5,5, Ibanez 6; Karsdorp 6, Villar 6, Veretout 6 (34’ Cristante 6,5), Spinazzola 5 (28’ st Bruno Peres 6); Pellegrini 7, Mkhitaryan 6,5; Dzeko 6 (43’ st Borja Mayoral n.g.). All. Fonseca 6

IL CORRIERE DELLO SPORT (R. Maida)

Pau Lopez 7; Mancini 6,5, Smalling 6, Ibanez 6; Karsdorp 6, Villar 6,5, Veretout 6 (34’ Cristante 6,5), Spinazzola 5 (28’ st Bruno Peres 6,5); Pellegrini 7,5, Mkhitaryan 6,5; Dzeko 6 (43’ st Borja Mayoral n.g.). All. Fonseca 6