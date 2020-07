Roma-Inter, le pagelle dei quotidiani: Ibanez cresce, Pellegrini in affanno

Pari e rimpianti per la Roma. La squadra di Fonseca va sotto, rimonta e poi spreca nel finale concedendo il pareggio su rigore all’Inter dopo una brutta disattenzione di Spinazzola. Per l’allenatore portoghese è stata la miglior prestazione dalla ripresa del campionato, anche se l’amarezza per il risultato resta. Molto bene Ibanez, che si conferma in grande crescita, così come Mkhitaryan, vera scheggia impazzita della Roma che fa ancora la differenza. Sotto tono Pellegrini, Spinazzola ha sulla coscienza l’errore decisivo nonostante il gol. Ecco le pagelle dei principali quotidiani nazionali:

IL MESSAGGERO (a cura di A.Angeloni)

Pau Lopez 5; Mancini 6, Ibanez 7 (29’ st Smalling 6), Kolarov 5,5; Peres 6,5, Diawara 6, (24’ st Cristante 6) Veretout 6, Spinazzola 5; Pellegrini 6 (38’ st Perotti n.g), Mkhitaryan 7,5 (38’ st Perez n.g.); Dzeko 7. All.: Fonseca 6,5

LA GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di M.Cecchini)

Pau Lopez 6; Mancini 6,5, Ibanez 7 (29’ st Smalling 6), Kolarov 6; Peres 6,5, Diawara 6,5 (24’ st Cristante 6) Veretout 6,5, Spinazzola 6; Pellegrini 5,5 (38’ st Perotti n.g), Mkhitaryan 7 (38’ st Perez n.g.); Dzeko 6,5. All.: Fonseca 6,5

CORRIERE DELLO SPORT (a cura di R.Maida)

Pau Lopez 5,5; Mancini 6, Ibañez 6,5, Kolarov 5,5; Bruno Peres 6,5, Diawara 6,5, Veretout 6, Spinazzola 5,5; Mkhitaryan 7,5, Pellegrini 6, Dzeko 6,5, Cristante 6, Smalling NG, Perotti NG, Carles Perez NG. All.: Fonseca 6,5

IL TEMPO

Pau Lopez 6; Mancini 6,5, Ibañez 7, Kolarov 6; Bruno Peres 6,5, Diawara 6, Veretout 7, Spinazzola 5,5; Mkhitaryan 7, Pellegrini 6,5, Dzeko 6,5; Cristante 6, Smalling 6, Perotti NG, Carles Perez NG. All.: Fonseca 6,5

LEGGO (a cura di F.Balzani)

Pau Lopez 6; Mancini 6, Ibanez 7 (29’ st Smalling 6), Kolarov 6; Peres 6, Diawara 6, (24’ st Cristante 6) Veretout 7, Spinazzola 5; Pellegrini 5 (38’ st Perotti n.g), Mkhitaryan 7,5 (38’ st Perez n.g.); Dzeko 7. All.: Fonseca 6,5

TUTTOSPORT (a cura di S.Carina)

Pau Lopez 5,5; Mancini 6, Ibanez 6,5 (29’ st Smalling 6), Kolarov 5,5; Peres 6,5, Diawara 6 (24’ st Cristante 6) Veretout 6, Spinazzola 5; Pellegrini 6 (38’ st Perotti n.g), Mkhitaryan 7,5 (38’ st Perez n.g.); Dzeko 7. All.: Fonseca 6,5

LA REPUBBLICA

Pau Lopez 6; Mancini 6, Ibañez 6,5, Kolarov 5,5; Bruno Peres 6,5, Diawara 6, Veretout 6,5, Spinazzola 5; Mkhitaryan 7, Pellegrini 5, Dzeko 6,5, Cristante n.g, Smalling n.g, Perotti n.g, Carles Perez n.g. All.: Fonseca 6,5

CORRIERE DELLA SERA

Pau Lopez 5,5; Mancini 6, Ibañez 6,5, Kolarov 5; Bruno Peres 6, Diawara 6, Veretout 5,5, Spinazzola 5,5; Mkhitaryan 7, Pellegrini 6, Dzeko 7, Cristante 6, Smalling 6, Perotti NG, Carles Perez NG. All.: Fonseca 6,5