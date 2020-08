Roma, in Borsa la partita resta aperta

Il titolo dell’As Roma rimbalza a Piazza Affari: dopo i crolli della scorsa settimana ieri le azioni segnavano +11% (prezzo 0,3 euro) nonostante il gruppo di Dan Friedkin abbia reso noto che promuoverà l’opa obbligatoria allo stesso prezzo di 0,1165 euro ad azione a cui rileverà la quota di controllo di Pallotta, riporta “Il Sole 24 Ore”. La quotazione del titolo, a valori quasi tre volte superiori a quelli dell’opa, lascia prevedere che l’offerta sulla Roma – che evidentemente il mercato giudica troppo a sconto – non abbia grandi possibilità di successo. Nel caso in cui Friedkin non riuscisse a salire al 90% del capitale, l’imprenditore americano non potrebbe imporre il delisting del club giallorosso, che continuerebbe a restare quotato a Piazza Affari.