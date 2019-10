Roma-Gladbach: le pagelle dei quotidiani: Smalling insuperabile, Florenzi sprecone

Un’amara delusione. Con queste parole si può descrivere il pareggio di ieri per 1-1 tra Roma e Borussia M’Gladbach. Una partita in pugno per i giallorossi, raggiunti nel finale da un calcio di rigore inesistente concesso dall’arbitro Collum. Una beffa che ha negato la vittoria alla squadra di Fonseca, ben messa in campo e vivace in fase offensiva. Positiva la prova di Smalling, ottimo nel mantenere sempre la posizione e bravo in anticipo sul diretto avversario. Sufficiente e pragamtica anche la prestazione a centrocampo di Mancini. Male invece, capitan Florenzi. L’esterno giallorosso ha sulla coscienza il clamoroso gol sbagliato a tu per tu con Sommer, che avrebbe portato la Roma sul 2-0.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di M. Cecchini)

Pau Lopez 6; Spinazzola 6, Smalling 6,5, Fazio 6, Kolarov 6; Mancini 7, Veretout 6,5; Zaniolo 7, Pastore 5,5, Kluivert 6; Dzeko 6,5. Subentrati: Perotti 5, Antonucci 6, Florenzi 5. Allenatore: Fonseca.

LA REPUBBLICA

Pau Lopez 6; Spinazzola 5,5, Smalling 7, Fazio 6,5, Kolarov 5,5; Mancini 6, Veretout 6,5; Zaniolo 6, Pastore 5,5, Kluivert 5,5; Dzeko 6,5. Subentrati: Perotti 5,5, Antonucci SV, Florenzi 4. Allenatore: Fonseca 5,5.

CORRIERE DELLA SERA (a cura di Valdiserri)

Pau Lopez 6; Spinazzola 5,5, Smalling 7, Fazio 6, Kolarov 6; Mancini 7, Veretout 6,5; Zaniolo 7,5, Pastore 6, Kluivert 6; Dzeko 6,5. Subentrati: Perotti 5, Antonucci 5,5, Florenzi 4. Allenatore: Fonseca 7.

CORRIERE DELLO SPORT (a cura di Maida)

Pau Lopez 6; Spinazzola 6, Smalling 6,5, Fazio 6,5, Kolarov 6; Mancini 6, Veretout 7; Zaniolo 7, Pastore 6, Kluivert 6; Dzeko 6,5. Subentrati: Perotti 6, Antonucci SV, Florenzi 5. Allenatore: Fonseca 6,5.

LA STAMPA (a cura di De Santis)

Pau Lopez 6,5; Spinazzola 5,5, Smalling 6,5, Fazio 6, Kolarov 6; Mancini 6, Veretout 5,5; Zaniolo 7, Pastore 5,5, Kluivert 5; Dzeko 6. Subentrati: Perotti 5,5, Antonucci 5,5, Florenzi 4. Allenatore: Fonseca 6.

TUTTOSPORT (a cura di S. Carina)

Pau Lopez 6; Spinazzola 6, Smalling 7, Fazio 6,5, Kolarov 6; Mancini 6, Veretout 6,5; Zaniolo 6,5, Pastore 5,5, Kluivert 5,5; Dzeko 6,5. Subentrati: Perotti 6, Antonucci 5,5, Florenzi 5. Allenatore: Fonseca 6,5.

IL TEMPO (a cura di A. Austini)

Pau Lopez 6; Spinazzola 5,5, Smalling 6,5, Fazio 6,5, Kolarov 5,5; Mancini 6, Veretout 6,5; Zaniolo 6,5, Pastore 5, Kluivert 5; Dzeko. 6 Subentrati: Perotti 5,5, Antonucci 5,5, Florenzi 5. Allenatore: Fonseca 6.

LEGGO (a cura di F. Balzani)

Pau Lopez 6, Spinazzola 6,5, Smalling 6,5, Fazio 6,5, Kolarov 6, Mancini 6, Veretout 7, Kluivert 6 (39’p st Florenzi 5), Pastore 6,5 (17’ st Perotti 6), Zaniolo 7 (32’ st Antonucci 5,5), Dzeko 6. All: Fonseca 6,5

IL MESSAGGERO (a cura di A. Angeloni)

Pau Lopez 6; Spinazzola 6, Smalling 7, Fazio 6,5, Kolarov 5,5; Mancini 6; Zaniolo 7 (32’ st Antonucci n.g.), Pastore 5,5 (16’ st Perotti 6), Veretout 7, Kluivert 5,5 (39’ st Florenzi 5); Dzeko 6. All.: Fonseca 6