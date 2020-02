Roma-Gent, le pagelle dei quotidiani: Perez il migliore, Pellegrini e Spinazzola deludono

La Roma torna alla vittoria, anche se faticando, contro il Gent. I giallorossi conquistano l’andata dei sedicesimi di Europa League, ma l’1-0 dell’Olimpico non lascia spazio a calcoli. Buono il risultato, ma la prestazione ancora non convince affatto. Tanti i giocatori sottotono, con Pellegrini che conferma il momento no, così come Spinazzola e Kolarov. Non bene anche Cristante e Perotti, ma a fare da contraltare c’è l’ottimo esordio di Carles Perez dal 1′ e un positivo Veretout. Per il resto in difficoltà anche Pau Lopez: ecco le pagelle dei principali quotidiani sportivi oggi in edicola.

IL MESSAGGERO ( a cura di A.Angeloni)

Pau Lopez 5,5; Spinazzola 5 (24’ st Santon 6), Smalling 6, Fazio 5,5, Kolarov 6; Cristante 5,5, Veretout 6,5; Perez 7, Pellegrini 5 (33’ st Mkhitaryan n.g.), Perotti 5,5 (37’ st Kluivert n.g.); Dzeko 6. All.: Fonseca 6

LA GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di A. Pugliese)

Pau Lopez 5,5; Spinazzola 5,5 (24’ st Santon 6), Smalling 6,5, Fazio 6, Kolarov 5; Cristante 6, Veretout 6,5; Perez 6,5, Pellegrini 5 (33’ st Mkhitaryan 6), Perotti 5,5 (37’ st Kluivert n.g.); Dzeko 6. All.: Fonseca 6,5

IL CORRIERE DELLO SPORT (a cura di R.Maida)

Pau Lopez 5,5; Spinazzola 5,5 (24’ st Santon 6,5), Smalling 6, Fazio 6, Kolarov 5,5; Cristante 6, Veretout 6,5; Perez 7, Pellegrini 5 (33’ st Mkhitaryan n.g.), Perotti 5 (37’ st Kluivert n.g.); Dzeko 6. All.: Fonseca 6

IL CORRIERE DELLA SERA (a cura di L.Valdiserri)

Pau Lopez 4,5; Spinazzola 5 (24’ st Santon 6), Smalling 6, Fazio 5,5, Kolarov 5; Cristante 5,5, Veretout 6; Perez 7, Pellegrini 5 (33’ st Mkhitaryan n.g.), Perotti 5 (37’ st Kluivert n.g.); Dzeko 5,5. All.: Fonseca 5

LEGGO (a cura di F.Balzani)

Pau Lopez 5,5, Spinazzola 5 (24’ st Santon 6), Smalling 6, Fazio 5,5, Kolarov 5,5, Veretout 6, Cristante 5,5, Carles Perez 7, Pellegrini 5 (34’ st Mkhitaryan n.g.), Perotti 5,5 (36’ st Kluivert n.g.), Dzeko 6. All: Fonseca 5,5.

TUTTOSPORT (a cura di S. Carina)

Pau Lopez 6,5; Spinazzola 5 (24’ st Santon 6), Smalling 6, Fazio 5,5, Kolarov 6; Cristante 5, Veretout 6; Perez 6,5, Pellegrini 5 (33’ st Mkhitaryan n.g.), Perotti 5 (37’ st Kluivert n.g.); Dzeko 6. All.: Fonseca 5,5