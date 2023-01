Roma-Genoa, le probabili formazioni dei quotidiani: giocano Abraham ed El Shaarawy

Stasera la Roma ospita il Genoa per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Riparte così la caccia dei giallorossi al decimo trofeo nazionale che manca da ormai 14 anni. Un impegno complicato in un calendario fittissimo, per questo Mourinho dovrebbe comunque effettuare un po' di turnover. I dubbi sono tantissimi, con la difesa unica certezza: Smalling riposerà facendo posto a Kumbulla. A destra va verso la maglia da titolare Zalewski, con Matic e Cristante che si giocano alla pari un posto da regista. Accanto a loro Tahirovic o Pellegrini: con lo svedese in campo il numero 7 - che dovrebbe giocare in ogni caso - avanzerebbe sulla trequarti. Anche El Shaarawy giocherà con tutta probabilità, resta da vedere se da esterno a sinistra, seconda punta o trequartista. In attacco ci sarà Abraham, con Zaniolo che resta in ballottaggio. Pronti a entrare Bove e Solbakken.