Roma-Genoa, le pagelle dei quotidiani: Smalling è ritrovato, El Shaarawy non si accende

La Roma vince contro il Genoa e conquista tre punti pesanti grazie alla zuccata di Mancini nel primo tempo. La squadra di Fonseca non brilla nel gioco, ma è solida e non concede occasioni ai liguri, che sporcano solo una volta i guantoni a Pau Lopez. Merito della difesa e del ritorno di Smalling, tra i migliori in campo. A centrocampo spicca Pellegrini, arretrato in mediana per l’assenza di Veretout e a suo agio nel fare coppia con Diawara. Davanti deludono El Shaarawy e soprattutto Mayoral.

Roma-Genoa: le pagelle dei quotidiani

LEGGO (a cura di F. Balzani)

Pau Lopez n.g; Mancini 7,5, Cristante 6, Smalling 7; Karsdorp 6,5, Diawara 6,5 (14’ st Villar 6,5), Pellegrini 7, Bruno Peres 6 (41’ st Spinazzola n.g.); Pedro 6 (29’ st Carles Perez n.g.), El Shaarawy 5,5 (14’ st Mkhitaryan 6,5); Borja Mayoral 5 (41’ st Fazio n.g.). All. Fonseca 6,5

IL MESSAGGERO (a cura di A. Angeloni)

Pau Lopez n.g; Mancini 7,5, Cristante 6, Smalling 7; Karsdorp 6, Diawara 6,5 (14’ st Villar 6), Pellegrini 7, Bruno Peres 6 (41’ st Spinazzola n.g.); Pedro 6 (29’ st Carles Perez n.g.), El Shaarawy 5,5 (14’ st Mkhitaryan 6); Borja Mayoral 5,5 (41’ st Fazio n.g.). All. Fonseca 6,5

LA GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di M. Cecchini)

Pau Lopez 6; Mancini 7, Cristante 6,5, Smalling 7; Karsdorp 6, Diawara 6,5 (14’ st Villar 6), Pellegrini 7, Bruno Peres 6,5 (41’ st Spinazzola n.g.); Pedro 6 (29’ st Carles Perez 5,5), El Shaarawy 5,5 (14’ st Mkhitaryan 6); Borja Mayoral 5 (41’ st Fazio n.g.). All. Fonseca 6,5

CORRIERE DELLA SERA (a cura di L. Valdiserri)

Pau Lopez n.g; Mancini 7, Cristante 6,5, Smalling 7; Karsdorp 6, Diawara 6,5 (14’ st Villar 6), Pellegrini 7, Bruno Peres 6 (41’ st Spinazzola n.g.); Pedro 6 (29’ st Carles Perez 6), El Shaarawy 5,5 (14’ st Mkhitaryan 6,5); Borja Mayoral 5 (41’ st Fazio n.g.). All. Fonseca 6,5

TUTTOSPORT (a cura di S. Carina)

Pau Lopez 6; Mancini 7, Cristante 6, Smalling 7; Karsdorp 5,5, Diawara 6,5 (14’ st Villar 6,5), Pellegrini 6,5, Bruno Peres 6 (41’ st Spinazzola n.g.); Pedro 6 (29’ st Carles Perez 6), El Shaarawy 5 (14’ st Mkhitaryan 6,5); Borja Mayoral 5 (41’ st Fazio n.g.). All. Fonseca 6

LA REPUBBLICA

Pau Lopez 6,5; Mancini 7, Cristante 6, Smalling 7; Karsdorp 6, Diawara 6,5 (14’ st Villar 6,5), Pellegrini 7, Bruno Peres 6 (41’ st Spinazzola 6); Pedro 5,5 (29’ st Carles Perez n.g.), El Shaarawy 5 (14’ st Mkhitaryan 6); Borja Mayoral 5 (41’ st Fazio n.g.). All. Fonseca 6

LA STAMPA

Pau Lopez 6; Mancini 7, Cristante 6,5, Smalling 7; Karsdorp 6, Diawara 6,5 (14’ st Villar 6), Pellegrini 6,5, Bruno Peres 6 (41’ st Spinazzola n.g.); Pedro 6,5 (29’ st Carles Perez 6), El Shaarawy 6 (14’ st Mkhitaryan 6,5); Borja Mayoral 5 (41’ st Fazio n.g.). All. Fonseca 6,5

IL CORRIERE DELLO SPORT (a cura di R. Maida)

Pau Lopez 6; Mancini 7, Cristante 6,5, Smalling 7; Karsdorp 6, Diawara 6 (14’ st Villar 6,5), Pellegrini 7, Bruno Peres 6 (41’ st Spinazzola n.g.); Pedro 6 (29’ st Carles Perez n.g.), El Shaarawy 5 (14’ st Mkhitaryan 6,5); Borja Mayoral 5 (41’ st Fazio n.g.). All. Fonseca 6,5