Roma-Genoa, le pagelle dei quotidiani: Lukaku super, Angeliño è prezioso

La Roma saluta l'Olimpico con una vittoria ed è certa di arrivare sesta davanti la Lazio. Migliori in campo per i giallorossi Lukaku e Angeliño. Big Rom ha siglato il gol vittoria al 79'. Ottima la prova di El Shaarawy che entra nella ripresa e fa l'assist al belga. Voti positivi per Svilar, Ndicka e Llorente. Male Pellegrini e Paredes. L'argentino viene espulso per proteste a 20 minuti dalla fine.