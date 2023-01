Roma-Fiorentina, le probabili formazioni dei quotidiani: Mou schiera i Fab Four

Tre punti per continuare la serie positiva del 2023 e restare agganciata al treno Champions. Questo è l'obiettivo principale della Roma impegnata stasera all'Olimpico (ennesimo sold out) contro la Fiorentina. Per farlo Mourinho ripropone il 3-4-2-1 con i Fab Four, Pellegrini, Zaniolo, Dybala e Abraham titolari tutti insieme. C'è solo qualche dubbio ancora per il capitano, che in Coppa Italia ha accusato un problemino fisico. In difesa, davanti a Rui Patricio, mancherà Ibanez per squalifica. Al suo posto Kumbulla favorito su Vina. A centrocampo i quattro saranno Celik-Cristante-Pellgrini e Zalewski.