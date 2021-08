Roma-Fiorentina, le probabili formazioni dei quotidiani: chance per Kumbulla e Diawara

I due pronti a dare un turno di riposo a Ibanez e Cristante (o Veretout)

Dopo la vittoria in trasferta nell'esordio in Conference League, la Roma di Mourinho è pronta al debutto in campionato. Stasera i giallorossi saranno impegnati all'Olimpico nel match contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Il classico 4-2-3-1 di Mourinho dovrebbe essere quello visto dal primo minuto in Turchia. Possibili, però, un paio di cambi con Kumbulla e Diawara pronti a dare un turno di riposo a Ibanez e Veretout. Convocato e panchina per Abraham.