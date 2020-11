Roma-Fiorentina, le probabili formazioni dei quotidiani: c’è Smalling, dubbio Karsdorp-Peres

La Roma vuole tornare a vincere. Dopo i due pareggi con Milan e CSKA Sofia, seppur dal sapore decisamente diverso, i giallorossi ospitano all’Olimpico la Fiorentina di Iachini (fischio d’inizio alle 18). In porta c’è Mirante, in difesa confermato Smalling con Mancini e Ibanez (in vantaggio su Kumbulla che le ultime le ha giocate tutte). In mezzo Pellegrini e Veretout, con Spinazzola sicuro del posto a sinistra. A destra ballottaggio Karsdorp-Peres. Davanti non si toccano Pedro, Mkhitaryan e Dzeko.

IL MESSAGGERO

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko

LA GAZZETTA DELLO SPORT

CORRIERE DELLO SPORT

CORRIERE DELLA SERA

IL TEMPO

