Roma-Fiorentina, le pagelle dei quotidiani: Veretout grinta e personalità, Spinazzola una freccia

La Roma vince contro la Fiorentina e arriva a un passo dalla qualificazione diretta alla prossima Europa League. Mattatore della sera è Jordan Veretout, che segna due rigori e trascina la squadra con un’altra prestazione fatta di grinta e forza. I giallorossi rischiano di sprecare una buona prestazione, che stava per essere vanificata da un gol di Milenkovic su colpo di testa. Errore di Mancini, che paga nelle pagelle dei quotidiani con un’insufficienza. Ancora bene da terzo centrale invece Kolaorov, così come Bruno Peres, che a parte qualche sbavatura continua a stupire e Spinazzola, imprendibile. Meno in evidenza questa volta Mikhitaryan e Dzeko.

Le pagelle dei quotidiani

IL MESSAGGERO (a cura di A. Angeloni)

Pau Lopez 6; Mancini 5, Smalling 6, Kolarov 6,5; Peres 6, Diawara 5,5 (32’ st Cristante 6), Veretout 7, Spinazzola 6,5; Pellegrini 6 (15’ st Zaniolo 6), Mkhitaryan 6 (37’ st Perez n.g.); Dzeko 6. All.: Fonseca 6.

LEGGO (a cura di F. Balzani)

Pau Lopez 5,5; Mancini 5, Smalling 6, Kolarov 7; Peres 6,5, Diawara 6 (32’ st Cristante 6), Veretout 7, Spinazzola 6,5; Pellegrini 6 (15’ st Zaniolo 6,5), Mkhitaryan 6 (37’ st Perez n.g.); Dzeko 6. All.: Fonseca 6.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di M. Cecchini)

Pau Lopez 6; Mancini 5, Smalling 6, Kolarov 7; Peres 6,5, Diawara 6 (32’ st Cristante n.g), Veretout 7, Spinazzola 7; Pellegrini 6,5 (15’ st Zaniolo 6), Mkhitaryan 6 (37’ st Perez 6); Dzeko 6,5. All.: Fonseca 6,5.

CORRIERE DELLA SERA (a cura di L. Valdiserri)

Pau Lopez 5,5; Mancini 4,5, Smalling 6, Kolarov 6,5; Peres 6, Diawara 5,5 (32’ st Cristante 6), Veretout 7, Spinazzola 6; Pellegrini 6 (15’ st Zaniolo 6,5), Mkhitaryan 6 (37’ st Perez 6,5); Dzeko 5,5. All.: Fonseca 6.

LA REPUBBLICA

Pau Lopez 6; Mancini 5,5, Smalling 6, Kolarov 6, Bruno Peres 6,5, Diawara 7 (32’ st Cristante n.g.), Veretout 7, Spinazzola 6,5; Pellegrini 5,5 (15’ st Zaniolo 6), Mkhitaryan 6 (37’ st Perez n.g.); Dzeko 5.5. All. Fonseca 6,5.

IL CORRIERE DELLO SPORT (a cura di R. Maida)

Pau Lopez 5,5; Mancini 5,5, Smalling 6, Kolarov 7; Peres 6, Diawara 6 (32’ st Cristante n.g), Veretout 7,5, Spinazzola 6,5; Pellegrini 5,5 (15’ st Zaniolo 6), Mkhitaryan 6 (37’ st Perez 6); Dzeko 6,5. All.: Fonseca 6,5.