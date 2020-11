Roma-Fiorentina, le pagelle dei quotidiani: Karsdorp ritrovato, Smalling comanda

Gol, sorrisi e una prestazione che dà fiducia per il futuro. La Roma contro la Fiorentina gioca da grande squadra, dominando per quasi tutto il match e rischiando qualcosina solo in avvio. Finisce 2-0, ma il risultato è bugiardo perché il divario poteva essere più ampio. Nessuna insufficienza per Fonseca e i suoi, il voto più basso è il 6. Per i titolari si parte dal 6,5 quasi su tutti i quotidiani. Perfetta la linea difensiva, che con la guida di Smalling ha trovato sicurezza e solidità. Pellegrini a centrocampo è tornato a inanellare prestazioni positive e anche Karsdorp brilla. In avanti incantano i tre tenori. A Dzeko manca solo il gol.

Roma-Fiorentina: le pagelle dei quotidiani

LEGGO (a cura di F. Balzani)

Mirante 6,5; Mancini 7, Smalling 7, Ibanez 6,5; Karsdorp 6,5 (26’ st Bruno Peres 6), Pellegrini 6,5 (34’ st Cristante n.g), Veretout 6,5 (44’ st Kumbulla n.g.), Spinazzola 7,5; Pedro 7 (26’ st Carles Perez 6), Mkhitaryan 7; Dzeko 7. All. Fonseca 7,5

IL MESSAGGERO (a cura di A. Angeloni)

Mirante 6,5; Mancini 6,5, Smalling 7, Ibanez 6,5; Karsdorp 6,5(26’ st Bruno Peres 6), Pellegrini 6,5 (34’ st Cristante n.g.), Veretout 6 (44’ st Kumbulla n.g), Spinazzola 7; Pedro 6,5 (26’ st Carles Perez 6), Mkhitaryan 6,5; Dzeko 7. All. Fonseca 6,5.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di M. Cecchini )

Mirante 6; Mancini 7, Smalling 7, Ibanez 6,5; Karsdorp 6,5 (26’ st Bruno Peres 6), Pellegrini 6,5 (34’ st Cristante n.g.), Veretout 6,5 (44’ st Kumbulla n.g.), Spinazzola 7; Pedro 7 (26’ st Carles Perez), Mkhitaryan 7; Dzeko 7. All. Fonseca 7

CORRIERE DELLA SERA (a cura di L. Valdiserri)

Mirante 6,5; Mancini 7, Smalling 6,5, Ibanez 6,5; Karsdorp 6,5 (26’ st Bruno Peres 6), Pellegrini 7 (34’ st Cristante n.g), Veretout 6,5 (44’ st Kumbulla n.g), Spinazzola 7,5; Pedro 7,5 (26’ st Carles Perez 6), Mkhitaryan 7; Dzeko 7. All. Fonseca 7,5

LA REPUBBLICA (a cura di M. Pinci)

Mirante 7; Mancini 7, Smalling 6,5, Ibanez 6,5; Karsdorp 6 (26’ st Bruno Peres 6) , Pellegrini 7 (34’ st Cristante sv), Veretout 6 (45’ st Kumbulla sv), Spinazzola 7,5; Pedro 7 (27’ st Carles Perez 5), Mkhitaryan 6,5; Dzeko 6,5. All. Fonseca 7.

CORRIERE DELLO SPORT (a cura di R. Maida)

Mirante 6; Mancini 7, Smalling 6,5, Ibanez 7; Karsdorp 6 (26’ st Bruno Peres 6) , Pellegrini 7 (34’ st Cristante sv), Veretout 6 (45’ st Kumbulla sv), Spinazzola 6,5; Pedro 6,5 (27’ st Carles Perez 6), Mkhitaryan 7; Dzeko 7. All. Fonseca 7.