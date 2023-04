Roma-Feyenoord, probabili formazioni dei quotidiani: Dybala titolare con Belotti

L'argentino alla fine dovrebbe partire dal primo minuto, in coppia con Pellegrini a supporto del 'Gallo', in vantaggio su Abraham. Negli altri ruoli scelte praticamente fatte con Matic e Ibanez molto avanti su Wijnaldum e Llorente

La Roma è pronta a scendere in campo questa sera col Feyenoord. L'obiettivo è la rimonta, l'ennesima in questa Europa League. Mourinho ha ancora qualche dubbio di formazione, ne ha parlato ieri, con quello principale che ovviamente riguarda Paulo Dybala. L'argentino oggi farà il provino decisivo per capire se potrà partire titolare. Secondo le probabili formazioni dei quotidiani la Joya sarà regolarmente in campo dall'inizio, insieme a Pellegrini a supporto della punta. Che al momento sembra poter essere Andrea Belotti, in vantaggio su Abraham anche se il ballottaggio è più vivo che mai. In difesa Mancini, Smalling e Ibanez - nettamente avanti su Llorente -, a centrocampo l'altro possibile interrogativo. Cristante sicuro del posto, Matic quasi visto che Wijnaldum cerca di insidiarlo. Sugli esterni tornano Zalewski e Spinazzola.