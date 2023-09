Roma-Empoli, le probabili formazioni dei quotidiani: esordio per Dybala-Lukaku

La Roma riapre la caccia alla prima vittoria stagionale. Stasera contro l'Empoli l'ennesima occasione all'Olimpico, con l'esordio dal primo minuto della coppia Dybala-Lukaku. Lo ha annunciato anche Mourinho in conferenza, i tifosi non vedono l'ora di vederli insieme all'opera. Per il resto della formazione c'è ancora qualche dubbio, in realtà soprattutto a centrocampo. Cristante sembra l'unico certo del posto, Aouar va verificato così come Renato Sanches. Il francese è l'unico in lizza per una maglia da titolare, che al momento pare sua accanto al numero 4 e a Bove. L'incognita è rappresentata da Peredes, che parte comunque indietro. Sugli esterni Kristensen e Spinazzola, in difesa terzetto obbligato con Mancini, Llorente e Ndicka davanti a Rui Patricio.