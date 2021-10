Roma-Empoli, le probabili formazioni dei quotidiani: Cristante o Darboe con Veretout

L'ex Atalanta è diffidato e quindi Mourinho potrebbe decidere di farlo partire dalla panchina

Dopo la vittoria esterna in Conference League la Roma di Mourinho si concentra sul campionato affrontando oggi all'Olimpico l'Empoli (ore 18). I giallorossi cercheranno i tre punti per mantenersi nelle posizioni alte della classifica e per mettersi alle spalle la sconfitta del derby. Mourinho conferma la formazione che ha giocato contro la Lazio, con un solo dubbio a centrocampo. C'è Cristante che è diffidato e quindi potrebbe lasciare il posto a Darboe che ha ben figurato contro lo Zorya.