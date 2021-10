Roma-Empoli, le pagelle dei quotidiani: Pellegrini insostituibile, Darboe giovane veterano

Prestazione convincente per gli uomini di Mourinho, stabili al quarto posto in attese delle gare con Juventus e Napoli

La Roma riprende la caccia alle prime posizioni conquistando tre punti nella vittoria contro l'Empoli. Nella gara dell'Olimpico, la squadra di José Mourinho vince convincendo: pressing a tutto campo, giro palla continuo e sbavature ridotte al minimo. Il ritorno in campo in serie A per Lorenzo Pellegrini coincide con il gol che sblocca la partita in chiusura di primo tempo, mentre Abraham continua ad avere un conto aperto con la sfortuna e con i pali. Dopo un recupero palla sulla trequarti dell'Empoli, il giocatore inglese scarica una botta terrificante, che la traversa respinge sui piedi di Mkhitaryan, abile a ribattere in rete per il 2-0 finale. La Roma arriva alla pausa nazionale con 15 punti in classifica, in attesa della gara in trasferta con la Juventus e di quella casalinga con il Napoli capolista.