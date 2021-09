Roma-CSKA Sofia, le probabili formazioni dei quotidiani: due ballottaggi per Mou

Il tecnico deve scegliere chi affiancare a Smalling e Diawara. Più Mancini che Ibanez, Veretout favorito su Cristante

La Roma fa il suo esordio in Uefa Europa Conference League contro il Cska Sofia all'Olimpico. Mourinho vara il turnover light nella sfida con i bulgari, con cinque o sei cambi. Praticamente certa la composizione offensiva, con Perez a destra, Pellegrini al centro e El Shaarawy a sinistra dietro l'unica punta Shomurodov. Qualche dubbio in più su difesa e mediana: Ibanez e Mancini si giocano il posto di fianco a Smalling, così come Cristante e Veretout, con Diawara che partirà dal 1'. Calafiori l'unico annunciato da Mourinho.