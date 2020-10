Roma-CSKA Sofia, le pagelle dei quotidiani: Villar brilla, Spinazzola non crossa

La Roma bis stecca in casa con il Sofia nella seconda giornata di Europa League. All’Olimpico la squadra di Fonseca non riesce ad andare oltre allo 0-0 e in più occasioni rischia di subire il gol che avrebbe aumentato i rimpianti. Dopo i tre gol rifilati al Milan, l’attacco romanista si prende una giornata di ferie. A deludere è soprattutto Mayoral, l’uomo più atteso nel reparto offensivo. Male anche Perez, uscito per un problema fisico, e Mkhitaryan. A centrocampo spicca Villar, mentre in difesa il ritorno di Smalling si vede.

Roma-Cska Sofia: le pagelle dei quotidiani

LEGGO (a cura di F. Balzani)

P. Lopez 7; Kumbulla 6, Fazio 5,5, Smalling 6,5 (11’ st J.Jesus); B.Peres 4,5, Villar 6, Cristante 5,5, Spinazzola 5,5 (1’ st Karsdorp); Mkhitaryan 5,5 (1’ st Pedro 6,5); C.Perez 5 (30’ st Lo.Pellegrini 6), B.Mayoral 4 (26’ st Dzeko 5,5). All. Fonseca 5.

IL MESSAGGERO (a cura di A. Angeloni)

P. Lopez 7; Kumbulla 6, Fazio 6, Smalling 6,5 (11’ st J.Jesus 6); B.Peres 5,5 , Villar 6,5, Cristante 6, Spinazzola 5,5 (1’ st Karsdorp 6); Mkhitaryan 6 (1’ st Pedro 6); C.Perez 5 (30’ st Lo.Pellegrini 6), B.Mayoral 5 (26’ st Dzeko 6). All. Fonseca 5,5.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di A. Pugliese)

P. Lopez 6,5; Kumbulla 6, Fazio 6, Smalling 6,5 (11’ st J.Jesus 6); B.Peres 5, Villar 6,5, Cristante 6, Spinazzola 5,5 (1’ st Karsdorp 5,5); Mkhitaryan 6 (1’ st Pedro 5,5); C.Perez 5 (30’ st Lo.Pellegrini) 6, B.Mayoral 5 (26’ st Dzeko 5). All. Fonseca 5

CORRIERE DELLA SERA (a cura di L. Valdiserri)

P. Lopez 6,5; Kumbulla 5,5, Fazio 5,5, Smalling 6 (11’ st J.Jesus 6); B.Peres 5, Villar 6,5, Cristante 5, Spinazzola 5,5 (1’ st Karsdorp 5,5); Mkhitaryan 6 (1’ st Pedro 6); C.Perez 5 (30’ st Lo.Pellegrini 6), B.Mayoral 5 (26’ st Dzeko 5). All. Fonseca 5.

IL TEMPO (a cura di A. Austini)

P. Lopez 6,5; Kumbulla 5, Fazio 5,5, Smalling 6 (11’ st J.Jesus 6); B.Peres 5,5, Villar 6, Cristante 5,5, Spinazzola 5 (1’ st Karsdorp 4,5); Mkhitaryan 5 (1’ st Pedro 6); C.Perez 5,5 (30’ st Lo.Pellegrini 6), B.Mayoral 5 (26’ st Dzeko 6). All. Fonseca 5,5.

LA REPUBBLICA (a cura di M. Pinci)

P. Lopez 6,5; Kumbulla 5, Fazio 5,5, Smalling 6 (11’ st J.Jesus 5); B.Peres 5,5, Villar 6, Cristante 5,5, Spinazzola 6,5 (1’ st Karsdorp 5); Mkhitaryan 5 (1’ st Pedro 5,5); C.Perez 5 (30’ st Lo.Pellegrini 6), B.Mayoral 4,5 (26’ st Dzeko 5,5). All. Fonseca 5.

CORRIERE DELLO SPORT (a cura di R. Maida)

P. Lopez 6,5; Kumbulla 5,5, Fazio 5,5, Smalling 5,5 (11’ st J.Jesus 6); B.Peres 5,5, Villar 6, Cristante 6, Spinazzola 6 (1’ st Karsdorp 6); Mkhitaryan 5,5 (1’ st Pedro 5,5); C.Perez 5 (30’ st Lo.Pellegrini 6), B.Mayoral 5 (26’ st Dzeko 5,5). All. Fonseca 5.