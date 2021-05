Roma-Crotone, le probabili formazioni dei quotidiani: c’è Darboe, ok Mayoral

Fuzato in porta, Santon a sinistra. Per Zalewski chance da titolare o a gara in corso

La Roma non ha praticamente più nulla da giocarsi, se non il settimo posto con il Sassuolo. Per questo la partita di oggi con il Crotone (fischio d'inizio alle 18) serve soprattutto per mettersi in mostra con José Mourinho, spettatore interessato. Fonseca per il match dell'Olimpico sceglie ancora Fuzato in porta, con la difesa a 4 formata da Karsdorp, Kumbulla, Ibanez e Santon. In mezzo titolare annunciato Darboe in coppia con Cristante mentre sulla trequarti ci saranno Pedro (o Zalewski), Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle di Mayoral. Dalla panchina Dzeko.