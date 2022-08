Roma-Cremonese, le probabili formazioni dei quotidiani: dubbio Cristante-Matic

L'infortunio di Wijnaldum, purtroppo, ha "risolto" uno dei dubbi di formazione anti-Cremonese. In conferenza stampa Mourinho aveva evidenziato come l'olandese fosse pronto a giocare anche dal primo minuto ma quanto è accaduto nella seduta di allenamento poche ore dopo ha fatto sì che, rispetto alla formazione di Salerno, l'unico ballottaggio è quello tra Cristante e Matic, con l'italiano in vantaggio per la maggior parte dei quotidiani.