Roma-Cluj, le probabili formazioni dei quotidiani: c’è Mayoral, a riposo Smalling e Veretout

Torna l’Europa League e si rivede la “Roma B“. Contro il Cluj, Paulo Fonseca darà ancora una volta spazio a chi ha giocato meno in campionato, con la speranza che Borja Mayoral e compagni riescano a convincere dopo due prestazioni, con Young Boys e CSKA Sofia, decisamente sottotono. Lo spagnolo prenderà il posto di Dzeko in attacco, sicuri di scendere in campo dal 1′ pure Pau Lopez, Fazio, Villar e Cristante. Ballottaggio Pedro-Mkhitaryan, Pellegrini dovrebbe partire titolare.

LEGGO

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Kumbulla, Fazio, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Villar, Peres; Pedro, Pellegrini; Mayoral

IL MESSAGGERO

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Ibanez, Kumbulla; Peres, Villar, Cristante, Spinazzola; Pellegrini, Mkhtaryan; Mayoral

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Ibanez, Kumbulla; Peres, Cristante, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Mkhtaryan; Mayoral

CORRIERE DELLA SERA

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Jesus, Kumbulla; Peres, Cristante, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.

IL TEMPO

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Ibanez, Kumbulla; Peres, Cristante, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Mayoral.

CORRIERE DELLO SPORT

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Ibanez, Kumbulla; Peres, Cristante, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.