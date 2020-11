Roma-Cluj, le pagelle dei quotidiani: Peres-Spinazzola, le fasce sono ok. Mayoral si sblocca

La Roma batte 5-0 il Cluj e fa un passo importante verso i sedicesimi di finale di Europa League. Una manita da cui è impossibile tirar fuori un bocciato. Le pagelle sorridono: Pau Lopez torna sicuro tra i pali e per una sera non fa rimpiangere Mirante. La difesa è precisa e Ibanez trova anche la sua prima gioia da professionista. Bene anche l’altro brasiliano Peres, così come Spinazzola dall’altra parte: è dai loro piedi che nascono le azioni più importanti della Roma. Ok Veretout, sorprende Milanese che entra e serve l’assist a Pedro. Promossa anche la coppia di spagnoli Villar e Borja Mayoral, che fa pure doppietta.

Tutte le pagelle dei quotidiani di Roma-Cluj

IL MESSAGGERO (a cura di A. Angeloni)

Pau Lopez 6,5; Fazio 6, Ibanez 7 (16’ st Smalling 6), Kumbulla 6,5; Bruno Peres 7, Veretout 6 (1’ st Pellegrini 6,5), Cristante 6,5 (29’ st Milanese 6,5), Spinazzola 7 (1’ st Juan Jesus 6); Mkhitaryan 7 (1’ st Pedro 7), Villar 6; Borja Mayoral 7. All. Fonseca

LA GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di A. Pugliese)

Pau Lopez 6,5; Fazio 6, Ibanez 7 (16’ st Smalling 6), Kumbulla 6,5; Bruno Peres 7, Veretout 6,5 (1’ st Pellegrini 6), Cristante 6,5 (29’ st Milanese 6), Spinazzola 7 (1’ st Juan Jesus 6); Mkhitaryan 7,5 (1’ st Pedro 6,5), Villar 6; Borja Mayoral 7. All. Fonseca 7

LEGGO (a cura di F. Balzani)

Pau Lopez 6,5; Fazio 6, Ibanez 7 (16’ st Smalling 6), Kumbulla 6; Bruno Peres 7, Veretout 7 (1’ st Pellegrini 6), Cristante 6 (29’ st Milanese 6,5), Spinazzola 7 (1’ st Juan Jesus 6); Mkhitaryan 6,5 (1’ st Pedro 6,5), Villar 6,5; Borja Mayoral 7. All. Fonseca 7

CORRIERE DELLA SERA (a cura di L. Valdiserri)

Pau Lopez 6,5; Fazio 6, Ibanez 7 (16′ st Smalling 6), Kumbulla 6; Peres 7, Veretout 6,5 (1′ st Pellegrini 6), Cristante 6 (29′ st Milanese 6), Spinazzola 7 (1′ st Juan Jesus 6); Villar 6,5, Mkhitaryan 7 (1′ st Pedro 6,5); Mayoral 7. Fonseca 7

IN AGGIORNAMENTO