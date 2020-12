Roma-Cagliari, le probabili formazioni dei quotidiani: dubbio Smalling, Villar titolare

La Roma sfida il Cagliari per dimenticare la brutta sconfitta con l’Atalanta e rilanciarsi in campionato. I giallorossi di Fonseca affrontano i sardi dell’ex Di Francesco con l’obiettivo di staccare la Juventus, adesso a quota 24 punti – come i capitolini – dopo l’annullamento della vittoria a tavolino con il Napoli e la clamorosa caduta interna con la Fiorentina. Fonseca si avvicina alla partita con qualche dubbio di formazione, evidenziato anche dai vari quotidiani. In difesa potrebbe rifiatare uno tra Smalling e Ibanez per far spazio a Kumbulla, sulle fasce ballottaggio Karsdorp-Peres. Torna Villar a centrocampo, possibile turno di riposo per Pellegrini. In porta Pau Lopez insidia Mirante.

Roma-Cagliari, le probabili formazioni dei quotidiani

LEGGO (3-4-2-1)

Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Villar, Calafiori; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko

IL MESSAGGERO (3-4-2-1)

Mirante; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Calafiori; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1)

Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kumbulla; Peres, Villar, Veretout, Calafiori; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko

IL TEMPO (3-4-2-1)

Mirante; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Calafiori; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1)

Mirante; Mancini, Smalling, Kumbulla; Peres, Villar, Veretout, Calafiori; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

TUTTOSPORT (3-4-2-1)

Mirante; Mancini, Smalling; Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Calafiori; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.