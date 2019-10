Roma-Cagliari, le probabili formazioni dei quotidiani: dubbio Mancini-Fazio, Veretout trequartista

La Roma contro il Cagliari vuole vincere per restare attaccata al treno Champions. I giallorossi sono reduci dalla vittoria a Lecce in campionato ma soprattutto dal pareggio in Austria di Europa League che ha lasciato qualche ombra. Fonseca fa i conti con l’infermeria piena ma ritrova Pau Lopez tra i pali. In difesa Fazio in vantaggio su Mancini per il posto accanto a Smalling, con Kolarov-Spinazzola (più di Santon) terzini. In mediana confermati Diawara e Cristante, con Veretout che scala sulla trequarti per le assenze di Pellegrini e Mkhitaryan. Zaniolo e Kluivert esterni alle spalle di Dzeko.

Le probabili formazioni dei quotidiani.

IL MESSAGGERO

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara; Kluivert, Veretout, Zaniolo; Dzeko.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara; Kluivert, Veretout, Zaniolo; Dzeko.

LA REPUBBLICA

Roma (4-1-4-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara; Kluivert, Cristante, Veretout, Zaniolo; Dzeko.

IL CORRIERE DELLA SERA

Roma (4-1-4-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Cristante, Kluivert; Dzeko.

IL TEMPO

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara; Kluivert, Veretout, Zaniolo; Dzeko.