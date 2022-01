Roma-Cagliari, le probabili formazioni dei quotidiani: c’è Sergio Oliveira

Tante assenze per Josè Mourinho. Possibile il passaggio al 4-3-3 con Veretout in panchina

La Roma torna in campo dopo la sconfitta di 7 giorni fa in casa contro la Juventus. Alle 18 sfida il Cagliari di Mazzarri in piena emergenza per i numerosi casi di Covid. Torna alla difesa a 4 Mourinho per via delle assenze di Ibanez e Smalling. Davanti a Rui Patricio giocheranno Maitland-Niles, Mancini, Kumbulla e Vina. A centrocampo esordio per Sergio Oliveira affiancato da Veretout, ma l’ex Fiorentina è in dubbio in caso di passaggio al 4-3-3. In attacco Abraham supportato alle spalle da Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan. Senza il francese a centrocampo giocherà Felix esterno d’attacco.