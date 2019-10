Roma-Cagliari, le pagelle dei quotidiani: Zaniolo alla Voeller, niente miracoli per Dzeko

La Roma esce dall’Olimpico con un solo punto. Contro il Cagliari, i giallorossi hanno provato a sfruttare tutte le armi a propria disposizione. Ma non è bastato. In un clima di tensione legato ai fatti avvenuti nel finale, la squadra di Fonseca può ritenersi comunque soddisfatta del gioco espresso, con un Cagliari costretto a rintanarsi nella propria metà campo per limitare l’attacco giallorosso. Il giorno dopo, ecco le pagelle dei principali quotidiani.

Le pagelle dei quotidiani

CORRIERE DELLA SERA (a cura di L. Valdisseri)

Pau Lopez 6; Spinazzola 5 (80′ Santon sv), Mancini 6, Smalling 6,5, Kolarov 5,5; Cristante 6, Diawara 6 (31′ Antonucci 5,5, 29′ Kalinic 5,5); Kluivert 6, Veretout 5,5, Zaniolo 7; Dzeko 5. All: Fonseca 5.

CORRIERE DELLO SPORT (a cura di R. Maida)

Pau Lopez 6; Spinazzola 5 (80′ Santon sv), Mancini 5,5, Smalling 6,5, Kolarov 6; Cristante 6, Diawara 6,5 (31′ Antonucci 6, 29′ Kalinic 5); Kluivert 6, Veretout 5,5, Zaniolo 6,5; Dzeko 5. All: Fonseca 6.



LA STAMPA

Pau Lopez 6; Spinazzola 5,5 (80′ Santon sv), Mancini 5,5, Smalling 6,5, Kolarov 6; Cristante 6, Diawara 6 (31′ Antonucci 5,5, 29′ Kalinic 5); Kluivert 6, Veretout 5,5, Zaniolo 5; Dzeko 5. All: Fonseca 5.

LA REPUBBLICA

Pau Lopez 6; Spinazzola 5,5 (80′ Santon sv), Mancini 5,5, Smalling 6,5, Kolarov 5,5; Cristante 6, Diawara 6 (31′ Antonucci 6,5, 29′ Kalinic 6); Kluivert 6, Veretout 6, Zaniolo 5; Dzeko 5. All: Fonseca 4.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Pau Lopez 6; Spinazzola 5 (80′ Santon 6), Mancini 6, Smalling 6,5, Kolarov 6; Cristante 6, Diawara 6 (31′ Antonucci 5,5, 29′ Kalinic 5,5); Kluivert 5,5, Veretout 5,5, Zaniolo 7; Dzeko 5. All: Fonseca 5,5.

LEGGO (a cura di F. Balzani)

Pau Lopez 6; Spinazzola 5 (80′ Santon 6), Mancini 5,5, Smalling 6,5, Kolarov 5,5; Cristante 6, Diawara 6 (31′ Antonucci 5,5, 29′ Kalinic 6); Kluivert 6,5, Veretout 6, Zaniolo 7; Dzeko 5,5. All: Fonseca 5,5.

IL MESSAGGERO (a cura di A. Angeloni)

Pau Lopez ng; Spinazzola 5 (80′ Santon 6), Mancini 6, Smalling 6,5, Kolarov 6; Cristante 6, Diawara 6 (31′ Antonucci 6, 29′ Kalinic 6); Kluivert 6,5, Veretout 6, Zaniolo 7; Dzeko 5. All: Fonseca 6.

TUTTOSPORT (a cura di S. Carina)

Pau Lopez 6; Spinazzola 6 (80′ Santon 6), Mancini 5,5, Smalling 6,5, Kolarov 6; Cristante 5,5, Diawara 6,5 (31′ Antonucci 5, 29′ Kalinic 6); Kluivert 6,5, Veretout 5, Zaniolo 6; Dzeko 5,5. All: Fonseca 5,5.