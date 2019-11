Roma-Brescia, le pagelle dei quotidiani: Smalling tuttofare, Veretout una ruspa

C’era bisogno di una risposta importante dopo la sconfitta di Parma, ed è arrivata. La Roma ha battuto il Brescia 3-0 grazie a un secondo tempo superlativo, trascinata dal miglior Chris Smalling della stagione, autore di un gol e di un assist. E’ lui il migliore in campo del match, insieme al compagno di reparto Gianluca Mancini. L’ex Atalanta è tornato a giocare in difesa, ma i dividendi non sono cambiati. Altra partita di sostanza e personalità, condita anche da un gol. Bene la coppia Diawara-Veretout, positivo il rientro di Pellegrini e l’ingresso di Under. Unico rimandato Kluivert.

Le pagelle dei quotidiani

IL MESSAGGERO (a cura di A. Angeloni)

Pau Lopez 6; Florenzi 6 (32’ st Santon n.g.), Mancini 7, Smalling 8, Kolarov 6,5; Diawara 7,5; Zaniolo 6,5 (36’ st Perotti n.g.), Pellegrini 7 (27’ st Under 6,5), Veretout 7, Kluivert 6; Dzeko 6. All.: Fonseca 7.

LEGGO (a cura di F. Balzani)

Pau Lopez 6; Florenzi 6,5 (32’ st Santon n.g.), Mancini 7, Smalling 8, Kolarov 6,5; Diawara 6; Zaniolo 6 (36’ st Perotti n.g.), Pellegrini 7 (27’ st Under 6,5), Veretout 7, Kluivert 6; Dzeko 7. All.: Fonseca 7.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di M. Cecchini)

Pau Lopez 6; Florenzi 6,5 (32’ st Santon n.g.), Mancini 7, Smalling 7,5, Kolarov 6; Diawara 7; Zaniolo 6 (36’ st Perotti n.g.), Pellegrini 6,5 (27’ st Under 6,5), Veretout 7, Kluivert 5,5; Dzeko 7. All.: Fonseca 7.

IL CORRIERE DELLA SERA (a cura di L. Valdiserri)

Pau Lopez 6; Florenzi 6 (32’ st Santon n.g.), Mancini 7, Smalling 8, Kolarov 5,5; Diawara 6; Zaniolo 6 (36’ st Perotti n.g.), Pellegrini 6 (27’ st Under 6), Veretout 6,5, Kluivert 5,5; Dzeko 6. All.: Fonseca 6,5.

IL CORRIERE DELLO SPORT (a cura di G. D’Ubaldo)

Pau Lopez 6,5; Florenzi 6,5 (32’ st Santon n.g.), Mancini 7, Smalling 8, Kolarov 6; Diawara 6; Zaniolo 6 (36’ st Perotti n.g.), Pellegrini 6,5 (27’ st Under 6), Veretout 6,5, Kluivert 5,5; Dzeko 6. All.: Fonseca 6,5.

IL GIORNALE (a cura di M. Di Dio)

Pau Lopez 6; Florenzi 6,5 (32’ st Santon 6), Mancini 7, Smalling 7,5, Kolarov 6,5; Diawara 6,5; Zaniolo 6 (36’ st Perotti 6), Pellegrini 6 (27’ st Under 6), Veretout 7,5, Kluivert 5,5; Dzeko 7. All.: Fonseca 7.

LA REPUBBLICA (a cura di M. Pinci)

Pau Lopez 6,5; Florenzi 6,5 (32’ st Santon n.g.), Mancini 7, Smalling 7, Kolarov 6; Diawara 6,5; Zaniolo 6 (36’ st Perotti n.g.), Pellegrini 6 (27’ st Under 6,5), Veretout 6, Kluivert 5,5; Dzeko 6,5. All.: Fonseca 6,5.