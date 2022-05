Roma-Bologna, le probabili formazioni dei quotidiani: riposano Smalling e Zaniolo

Felix al posto di Zaniolo, Kumbulla per Smalling. Anche sulle fasce ci saranno cambi rispetto a Leicester

Due partite fondamentali in pochi giorni e Josè Mourinho ricorre ad un turnover ragionato per mantenere forte l'attenzione sul match di oggi contro il Bologna, dove la Roma dovrà conquistare i tre punti per riconquistare il quinto posto in classifica, e risparmiare qualche elemento in vista del ritorno della semifinale di Conference League di giovedì sera. Contro il Bologna Mourinho cambierà più diversi giocatori: in difesa Kumbulla al posto di Smalling. A centrocampo ci sarà una vera e propria rivoluzione. Mancando di Mkhitaryan per infortunato e Oliveira per squalifica, il tecnico dovrebbe impiegare Veretout o Bove dall’inizio Novità anche sugli esterni. Maitland–Niles e El Shaarawy dovrebbero giocare al posto di Karsdorp e Zalewski. In attacco Felix giocherà al posto di Zaniolo. Abraham non sembra vicino al riposo e partirà dall’inizio.