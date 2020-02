Roma-Bologna, le probabili formazioni dei quotidiani: Perotti trequartista, torna Kolarov

Solo la vittoria. La Roma torna in campo all’Olimpico nel ‘friday match’ della 23esima giornata di Serie A. Di fronte il Bologna di Sinisa Mihajlovic, battuto all’andata con un gol di Dzeko arrivato oltre il 90esimo. I dubbi di Fonseca per la partita di questa sera erano essenzialmente due: puntare o no su Kolarov e chi dovrà sostituire Pellegrini (squalificato). Il serbo è favorito su Spinazzola, mentre a destra Santon va verso la conferma. Nel ruolo di trequartista è sfida tra Mkhitaryan e Perotti, con l’argentino leggermente avanti.

Le probabili formazioni dei quotidiani

LEGGO

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Mkhitaryan, Kluivert, Dzeko.

IL MESSAGGERO

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Perotti, Kluivert, Dzeko.

LA REPUBBLICA

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Perotti, Kluivert; Dzeko.

CORRIERE DELLA SERA

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.

IL TEMPO

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Veretout; Under, Perotti, Kluivert; Dzeko.

LA STAMPA

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Veretout; Under, Perotti, Kluivert; Dzeko.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Perotti, Kluivert; Dzeko.