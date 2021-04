Roma-Bologna, le probabili formazioni dei quotidiani: c’è Perez dietro Mayoral

La Roma versione Serie A, ormai, parla spagnolo. Paulo Fonseca si affiderà a Carles Perez e Mayoral per cercare di superare il mal di gol e conservare ancora qualche speranza di poter restare aggrappato al treno Champions. L’ex Barcellona è in crescita, mentre la punta non segna dal 31 gennaio con il Verona e cerca riscatto nell’ormai consolidata staffetta con Dzeko, sicuro titolare in coppa con l’Ajax. Riposo per Pedro, non al meglio della condizione. In difesa la squalifica di Cristante concede una chance a Fazio, supportato dai fidi scudieri Mancini e Ibanez. A centrocampo c’è Villar in regia assieme a Diawara, esterni Karsdorp a destra e Bruno Peres a sinistra con Reynolds pronto a far rifiatare uno dei due a gara in corso. Tra i convocati si rivede anche Mkhitaryan, che però partirà solo dalla panchina.

Roma-Bologna, le probabili formazioni dei quotidiani

IL MESSAGGERO

(3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Fazio, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Villar, Bruno Peres; Pellegrini, Perez; Mayoral.