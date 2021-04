Roma-Bologna, le pagelle dei quotidiani: Mancini un comandante, Veretout tonico

Alla Roma basta una fiammata di Mayoral per avere la meglio del Bologna. La squadra di Mihajlovic gioca meglio per un tempo, ma paga la mancanza di un bomber. I giallorossi, rimaneggiati fino all’osso, portano a casa tre punti importanti per restare agganciati in qualche modo al treno Champions. Mancini guida la difesa nella sua prima da capitano. Il ritorno di Mirante in porta è positivo. Peres e Reynolds (al debutto) non spingono come dovrebbero e anche Villar fa fatica. Bene invece il compagno di reparto Diawara. In attacco altra prova scialba di Pedro e Perez, ingabbiati dalla difesa rossoblù.

Roma-Bologna: le pagelle dei quotidiani

LEGGO (a cura di F. Balzani)

Mirante 7; Mancini 7, Fazio 6, Ibanez 6,5; Reynolds 5,5 (31’ st Karsdorp 6), Diawara 6 (23’ st Veretout 6), Villar 6, Bruno Peres 6; Carles Perez 5,5 (31’ st Pellegrini n.g.), Pedro 5 (23’ st Mkhitaryan 6,5); Borja Mayoral 7 (39’ st Pastore n.g.). All. Fonseca 6,5.

IL TEMPO (a cura di E. Zotti)

Mirante 6.5; Mancini 6,5, Fazio 6.5, Ibanez 7; Reynolds 5,5 (31’ st Karsdorp 6), Diawara 6,5 (23’ st Veretout 6.5), Villar 6, Bruno Peres 6; Pedro 5 (23’ st Mkhitaryan 6), Carles Perez 5 (31’ st Pellegrini 6), B. Mayoral 7 (39’ st Pastore sv). Allenatore: Fonseca 6,5.

IL MESSAGGERO (a cura di F. Balzani)

Mirante 6,5; Mancini 7, Fazio 6, Ibanez 6,5; Reynolds 5 (31’ st Karsdorp n.g.), Diawara 6 (23’ st Veretout 6), Villar 5,5, Bruno Peres 6; Carles Perez 5 (31’ st Pellegrini n.g.), Pedro 5,5 (23’ st Mkhitaryan 6); Borja Mayoral 7,5 (39’ st Pastore n.g.). All. Fonseca 6.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di M. Cecchini)

Mirante 6,5; Mancini 6,5, Fazio 6, Ibanez 6,5; Reynolds 5 (31’ st Karsdorp 6), Diawara 6,5 (23’ st Veretout 6), Villar 5,5, Bruno Peres 6; Carles Perez 5,5 (31’ st Pellegrini 6), Pedro 5,5 (23’ st Mkhitaryan 6,5); Borja Mayoral 6,5 (39’ st Pastore n.g.). All. Fonseca 6,5.

IL CORRIERE DELLA SERA (a cura di L. Valdiserri)

Mirante 6; Mancini 7, Fazio 6, Ibanez 6,5; Reynolds 5 (31’ st Karsdorp n.g.), Diawara 6,5 (23’ st Veretout 6), Villar 5, Bruno Peres 6; Carles Perez 5,5 (31’ st Pellegrini n.g.), Pedro 5,5 (23’ st Mkhitaryan 6); Borja Mayoral 6,5 (39’ st Pastore n.g.). All. Fonseca 6,5.

TUTTOSPORT (a cura di S. Carina)

Mirante 6; Mancini 6,5, Fazio 6, Ibanez 6,5; Reynolds 5,5 (31’ st Karsdorp 6), Diawara 6,5 (23’ st Veretout 6), Villar 5, Bruno Peres 6; Carles Perez 5 (31’ st Pellegrini n.g.), Pedro 5 (23’ st Mkhitaryan 6,5); Borja Mayoral 7 (39’ st Pastore n.g.). All. Fonseca 6.

CORRIERE DELLO SPORT (a cura di R. Maida)

Mirante 6; Mancini 6,5, Fazio 6, Ibanez 7; Reynolds 5,5 (31’ st Karsdorp n.g.), Diawara 6 (23’ st Veretout 6), Villar 5, Bruno Peres 6; Carles Perez 5,5 (31’ st Pellegrini n.g.), Pedro 5,5 (23’ st Mkhitaryan 6); Borja Mayoral 6,5 (39’ st Pastore n.g.). All. Fonseca 6,5.

LA REPUBBLICA (a cura di M. Pinci)

Mirante 6,5; Mancini 6,5, Fazio 7, Ibanez 7; Reynolds 5,5 (31’ st Karsdorp n.g.), Diawara 6,5 (23’ st Veretout 6), Villar 5,5, Bruno Peres 6; Carles Perez 5 (31’ st Pellegrini n.g.), Pedro 5 (23’ st Mkhitaryan 6); Borja Mayoral 7 (39’ st Pastore n.g.). All. Fonseca 6,5.