Roma-Bologna, le pagelle dei quotidiani: Cristante pachidermico, Peres voglia e umiltà

La Roma apre ufficialmente la crisi. Il 2020 dei giallorossi comincia ad assumere tratti disastrosi. La sconfitta con il Bologna in casa per 3-2 ha fatto scattare diversi campanelli d’allarme. Tante le prove sottotono nei giallorossi, specialmente nel reparto arretrato, dove l’unico a salvare la faccia è Bruno Peres, subentrato a Santon nella ripresa. Malissimo i due centrali Smalling e Mancini, che hanno sulla coscienza un gol a testa. Sulla stessa linea la coppia di mediani, con Cristante anche espulso nel momento in cui i giallorossi spingevano per il pareggio. Dzeko si divora un gol (poi salvato dall’autorete di Denswil) e produce una partita anonima.

Le pagelle dei quotidiani

IL MESSAGGERO (a cura di A. Angeloni)

Pau Lopez 5,5; Santon 4 (16’ st Peres 6), Mancini 4,5, Smalling 4, Kolarov 4; Cristante 4, Veretout 5 (34’ st Kalinic n.g.); Under 4 (12’ st Perez 6,5), Mkhitaryan 5,5, Perotti 5; Dzeko 5. All.: Fonseca 4.

IL CORRIERE DELLA SERA

Pau Lopez 5,5; Santon 4 (16’ st Peres 6), Mancini 4, Smalling 4, Kolarov 4; Cristante 4, Veretout 4 (34’ st Kalinic 4); Under 4 (12’ st Perez 5,5), Mkhitaryan 5,5, Perotti 5,5; Dzeko 4. All.: Fonseca 4.



LA REPUBBLICA (a cura di M. Pinci)

Pau Lopez 5,5; Santon 3 (16’ st Peres 6,5), Mancini 4, Smalling 4, Kolarov 4,5; Cristante 3, Veretout 5 (34’ st Kalinic n.g.); Under 4,5 (12’ st Perez 6), Mkhitaryan 6, Perotti 5,5; Dzeko 4,5. All.: Fonseca 4.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di A. Pugliese – M. Della Vite)

Pau Lopez 5,5; Santon 4,5 (16’ st Peres 6), Mancini 4,5 Smalling 5, Kolarov 4,5; Cristante 5, Veretout 5 (34’ st Kalinic n.g.); Under 5 (12’ st Perez 5,5), Mkhitaryan 6, Perotti 6; Dzeko 5. All.: Fonseca 5.