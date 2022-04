Roma-Bodo, le probabili formazioni dei quotidiani: Mou con gli 11 tipo

Per ribaltare la gara di andata e puntare ai quarti servono i migliori. Zaniolo parte ancora dalla panchina

Stasera è la sera. Alle 21, la Roma sfiderà il Bodo/Glimt per il ritorno dei quarti di finale di Conference League, una gara da dentro o fuori per i giallorossi di José Mourinho che devono ribaltare il risultato dell'andata in Norvegia. A spingerli un Olimpico sold out, la prima volta da quando è iniziata la pandemia da Covid.