Roma-Bodo, le probabili formazioni dei quotidiani: Mkhitaryan dietro Abraham

Stasera allo stadio Olimpico la Roma affronterà i norvegesi del Bodo Glimt. La squadra di Mourinho è chiamata a riscattare la brutta prestazione della gara d'andata, quando la squadra di Knutsen s'impose per 6-1 sui giallorossi. La Roma dovrebbe scendere in campo con Rui Patricio in porta e la linea difensiva titolare confermata: Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina. Lo Special One ha detto in conferenza che la squadra di stasera non sarà la stessa vista all'andata, anche perché difficilmente viene da pensare che farà a meno di Cristante e Veretout a centrocampo, così come di Abraham punta centrale. I dubbi potrebbero riguardare più che altro la sistemazione dei due esterni: Mkhitaryan potrebbe andare a giocare al posto di Pellegrini (assente per infortunio), alle spalle dell'ex Chelsea, con Zaniolo intoccabile sulla destra ed El Shaarawy pronto a scattare sulla sinistra.