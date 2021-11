Roma-Bodo, le pagelle dei quotidiani: fantasma Abraham, El Shaarawy dà la scossa

Mourinho bocciato, così come tutto il reparto offensivo, ad eccezione del Faraone. Delude Darboe, Ibanez fa quel che può

Nessuna rivincita, con il Bodo la Roma riesce a malapena a salvare la faccia. Mourinho si lamenta giustamente per due rigori non fischiati, ma la prestazione della sua squadra è ancora una volta insufficiente. Si salva solo El Shaarawy, decisamente il giallorosso più in forma in questo momento. Abraham e Mkhitaryan invece collezionano un'altra prestazione da dimenticare. Ibanez schierato a sinistra fa quello che può ed evita la sconfitta.