Roma-Benevento, le pagelle dei quotidiani: Spinazzola no stop, Dzeko di nuovo leader

La Roma conquista la prima vittoria casalinga della stagione contro il Benevento di Filippo Inzaghi, che non molla per tre quarti del match, ma alla fine finisce abbattuto sotto la goleda romanista. La squadra di Fonseca è a due volti. Nelle retrovie risalta Mirante, mentre i difensori fanno fatica. Davanti è uno show: da Dzeko, passando per Pedro e Carles Perez, quando i giallorossi attaccano sono sempre pericolosi. Il capitano torna al gol e realizza una doppietta che gli vale la palma di migliore. Serata no per Ibanez, per una volta tra i più in difficoltà.

Le pagelle dei quotidiani

IL MESSAGGERO (a cura di Alessandro Angeloni)

Mirante 6,5; Santon 5,5 (28’ st Bruno Peres n.g), Mancini 5, Ibanez 5,5 (33’ st Kumbulla n.g), Spinazzola 6,5; Cristante 6, Veretout 6 (28’ st Villar n.g), Pellegrini 6,5, Pedro 7,5 (33’ st Carles Perez 6,5); Mkhitaryan 7, Dzeko 8 (40’ st Borja Mayoral n.g). All. Fonseca 6

LEGGO (a cura di Francesco Balzani)

Mirante 6,5; Santon 5,5 (28’ st Bruno Peres), Mancini 6, Ibanez 5,5 (33’ st Kumbulla n.g.), Spinazzola 6.5; Cristante 6, Veretout 6 (28’ st Villar 6,5), Pellegrini 6,5, Pedro 7,5 (33’ st Carles Perez 7); Mkhitaryan 7, Dzeko 7,5 (40’ st Borja Mayoral n.g). All. Fonseca 6,5

LA GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di Andrea Pugliese )

Mirante 6,5; Santon 6 (28’ st Bruno Peres 6), Mancini 6, Ibanez 5,5 (33’ st Kumbulla n.g), Spinazzola 6,5; Cristante 6,5 , Veretout 6 (28’ st Villar 6), Pellegrini 6,5, Pedro 7 (33’ st Carles Perez 6,5); Mkhitaryan 7, Dzeko 7,5 (40’ st Borja Mayoral n.g). All. Fonseca 6,5

IL CORRIERE DELLA SERA (a cura di Luca Valdiserri )

Mirante 7,5; Santon 6 (28’ st Bruno Peres 5,5), Mancini 6,5, Ibanez 5 (33’ st Kumbulla n.g.), Spinazzola 6,5; Cristante 6,5, Veretout 5,5 (28’ st Villar 6,5), Pellegrini 6,5, Pedro 7, (33’ st Carles Perez 7); Mkhitaryan 7, Dzeko 7 (40’ st Borja Mayoral n.g.). All. Fonseca 7

IL TEMPO (a cura di Alessandro Austini)

Mirante 6,5; Santon 5,5 (28’ st Bruno Peres 6), Mancini 6, Ibanez 5,5 (33’ st Kumbulla 6), Spinazzola 7; Cristante 7, Veretout 6 (28’ st Villar 6,5), Pellegrini 6,5, Pedro 7,5, (33’ st Carles Perez 7); Mkhitaryan 6,5, Dzeko 7 (40’ st Borja Mayoral n.g.). All. Fonseca 6,5



CORRIERE DELLO SPORT (a cura di Roberto Maida)

Mirante 7; Santon 6 (28’ st Bruno Peres 6), Mancini 6, Ibanez 5,5 (33’ st Kumbulla n.g.), Spinazzola 6,5; Cristante 6,5, Veretout 5,5 (28’ st Villar 6,5), Pellegrini 6, Pedro 7, (33’ st Carles Perez 7); Mkhitaryan 7, Dzeko 7 (40’ st Borja Mayoral n.g.). All. Fonseca 6,5

LA REPUBBLICA (a cura di Enrico Sesti)

Mirante 6,5; Santon 6 (28’ st Bruno Peres n.g.), Mancini 6, Ibanez 5,5 (33’ st Kumbulla 6), Spinazzola 6,5; Cristante 6, Veretout 6 (28’ st Villar 6,5), Pellegrini 5,5, Pedro 7, (33’ st Carles Perez 7); Mkhitaryan 6, Dzeko 7 (40’ st Borja Mayoral n.g.). All. Fonseca 6,5