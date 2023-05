Roma-Bayer Leverkusen, probabili formazioni dei quotidiani: è tutto legato a Dybala

La Roma si appresta a vivere il primo round della sfida più importante della stagione, come l'ha definita José Mourinho. Le difficoltà di formazione contro il Bayer Leverkusen sono però ancora una volta penalizzanti, soprattutto in difesa. Dove infatti con ogni probabilità tornerà a giocare Bryan Cristante. A centrocampo così si va verso una maglia per Edoardo Bove, con Matic al suo fianco e il tandem Celik-Spinazzola sulle fasce. Per il resto tutto è condizionato da Paulo Dybala e dal fatto che possa giocare o meno dall'inizio. I quotidiani in questo senso si dividono perfettamente tra il forfait con la conseguente doppia punta Abraham-Belotti nel 3-5-2 e Pellegrini a centrocampo, e tra la presenza da titolare dell'argentino. Con il ritorno al 3-4-2-1 e l'inglese unico riferimento offensivo.